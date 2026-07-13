ЕС запустил миссию по поддержке Армении в противодействии гибридным угрозам

Евросоюз объявил о начале работы новой консультативной миссии в Армении для поддержки в противодействии гибридным угрозам.

Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС, пишет "Европейская правда".

13 июля объявили о запуске Миссии партнерства ЕС и Армении (EU Partnership Mission in Armenia – EUPM Armenia). Речь идет о консультативной гражданской миссии, целью которой будет оказание Еревану поддержки в повышении устойчивости страны перед гибридными угрозами. Официальное ее основание состоялось в конце апреля.

"Миссия будет поддерживать способность Армении реагировать на гибридные вызовы, такие как кибератаки, манипуляции информацией и вмешательство извне, непрозрачные финансовые потоки. В частности, миссия будет предоставлять стратегические рекомендации, предлагать свою техническую экспертизу и содействовать укреплению институционального потенциала национальных институтов Армении для реагирования на такие угрозы, поддерживать горизонтальный подход, охватывающий все официальные структуры", – отмечается в коммюнике.

"ЕС наиболее активно выступает за устойчивую, независимую Армению и за право армянского народа определять свою судьбу. Мы позаботимся о том, чтобы Армения не оставалась один на один перед попытками внешнего принуждения", – заявила главная дипломатка ЕС Кая Каллас.

Миссия создана по запросу правительства Армении. Первоначальный срок её мандата – 2 года, в её состав войдут эксперты из стран-членов ЕС. Главой миссии с 11 июня назначен Космин Георге Динеску, который ранее был первым главой Партнерской миссии ЕС в Молдове.

EUPM является уже второй гражданской миссией ЕС в Армении, в дополнение к Миссии ЕС в Армении EUMA, созданной в 2023 году.

Напомним, в начале июня в Армении прошли парламентские выборы в условиях активного российского вмешательства. Премьер страны Никол Пашинян после них заявил об "исторической победе".

1 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Баку объявила о запуске новых программ ЕС для поддержки мира на Южном Кавказе, которые предусматривают финансирование в размере 220 млн евро для поддержки инфраструктуры и приграничных общин.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос показала варенье, которое она приготовила из привезенных из Армении абрикосов, и призвала поддержать местных фермеров.

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