У Європі під час хвилі спеки зафіксували понад 10 тисяч надмірних смертей
Європейські країни зафіксували понад 10 тисяч надмірних смертей під час рекордної спеки, яка охопила західну частину континенту наприкінці червня.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.
Згідно з даними, опублікованими EuroMOMO, мережею, що підтримується Європейським центром з профілактики та контролю захворювань та Всесвітньою організацією охорони здоров’я, переважна більшість цих випадків (понад 9 тисяч) припадає на людей віком 65 років і старших.
Екстремальна спека може призвести до смерті через тепловий удар або загострення серцево-судинних та респіраторних захворювань, причому люди похилого віку є одними з найбільш вразливих.
"Такий рівень надмірної смертності в цю пору року є незвичайним. Він справді дуже високий. Цю високу надмірну смертність важко пояснити чимось іншим, окрім екстремальної спеки", – заявив агентству Лассе Вестергард, головний лікар данського Statens Serum Institut.
Дані, зібрані на основі національних статистичних даних щодо смертності у 27 європейських країнах, включали надмірну смертність від усіх причин, а не лише пов’язану зі спекою, за тиждень з 22 по 28 червня.
Однак, за словами вчених, не було інших відомих значущих факторів, які могли б сприяти стрибку надмірної смертності до 10 650 випадків за цей тиждень.
Згідно з окремим науковим дослідженням, опублікованим у понеділок, лише в Англії та Уельсі під час травневої та червневої хвиль спеки від причин, пов’язаних зі спекою, померло 2 700 осіб.
Згідно з висновками Імперського коледжу Лондона, Британської метеорологічної служби та Лондонської школи гігієни та тропічної медицини, 42% цих смертей були спричинені надмірною спекою, до якої призвело глобальне потепління.
Як повідомлялось, інтенсивна спекотна хвиля в Бельгії спричинила значно більшу кількість смертей, ніж зазвичай у червні.
У Німеччині під час хвилі спеки наприкінці червня зафіксували значне зростання смертності.