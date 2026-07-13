В Европе во время волны жары зафиксировали более 10 тысяч избыточных смертей

Европейские страны зафиксировали более 10 тысяч случаев избыточной смертности во время рекордной жары, охватившей западную часть континента в конце июня.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Согласно данным, опубликованным EuroMOMO – сетью, поддерживаемой Европейским центром по профилактике и контролю заболеваний и Всемирной организацией здравоохранения, – подавляющее большинство этих случаев (более 9 тысяч) приходится на людей в возрасте 65 лет и старше.

Экстремальная жара может привести к смерти от теплового удара или обострению сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, причем пожилые люди – одни из наиболее уязвимых.

"Такой уровень избыточной смертности в это время года необычен. Он действительно очень высок. Эту высокую избыточную смертность трудно объяснить чем-либо другим, кроме экстремальной жары", – заявил агентству Лассе Вестергард, главный врач датского Statens Serum Institut.

Данные, собранные на основе национальных статистических данных по смертности в 27 европейских странах, включали избыточную смертность от всех причин, а не только связанную с жарой, за неделю с 22 по 28 июня.

Однако, по словам ученых, не было других известных значимых факторов, которые могли бы способствовать скачку избыточной смертности до 10 650 случаев за эту неделю.

Согласно отдельному научному исследованию, опубликованному в понедельник, только в Англии и Уэльсе во время майской и июньской волн жары от причин, связанных с жарой, умерли 2 700 человек.

Согласно выводам Имперского колледжа Лондона, Британской метеорологической службы и Лондонской школы гигиены и тропической медицины, 42% этих смертей были вызваны чрезмерной жарой, к которой привело глобальное потепление.

Как сообщалось, интенсивная волна жары в Бельгии привела к значительно большему числу смертей, чем обычно в июне.

В Германии во время волны жары в конце июня зафиксировали значительный рост смертности.