Нідерланди викликали посла РФ через злам камер на маршрутах військових поставок до України

Міністр закордонних справ Нідерландів Том Берендсен викликав російського посла "на килим" через хакерські атаки на приватні камери.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NOS.

Російського посла попросять надати пояснення щодо зламу приватних камер спостереження на маршрутах, якими транспортуються військові вантажі.

У п'ятницю Генеральна служба розвідки та безпеки (AIVD) та Військова служба розвідки та безпеки (MIVD) повідомили, що "невелика кількість камер" на маршрутах перевезення військових вантажів до України була зламана російськими спецслужбами.

Розмова з послом запланована на вівторок, 14 липня, повідомив речник міністра закордонних справ Нідерландів.

"Послання російському послу абсолютно чітке. Ми бачимо, що ви робите, і ми цього не потерпимо", – заявив міністр Берендсен після завершення зустрічі з колегами з ЄС у Брюсселі.

"Якщо ви раптом думаєте, що це зменшить підтримку України – зовсім навпаки. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну в повному обсязі", – додав він.

Німеччина, Франція та Фінляндія також оголосили у понеділок про виклик російських послів через шпигунство, кібератаки та диверсії.

13 липня в ЄС заявили, що 16-й центр Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ) контролює низку груп, які становлять кіберзагрозу для європейських країн, зокрема угруповання TURLA. У відповідь на масштабну кіберкампанію проти держав-членів Євросоюз запровадив санкції проти дев’яти осіб та чотирьох організацій.

Британія приєдналася до санкційних зусиль Європейського Союзу, які спрямовані проти осіб, відповідальних за організацію російських кібератак проти країн Європи.