Нидерланды вызвали посла РФ из-за взлома камер на маршрутах военных поставок в Украину

Министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен вызвал российского посла "на ковёр" из-за хакерских атак на частные камеры.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NOS.

Российского посла попросят дать объяснения по поводу взлома частных камер наблюдения на маршрутах, по которым транспортируются военные грузы.

В пятницу Генеральная служба разведки и безопасности (AIVD) и Военная служба разведки и безопасности (MIVD) сообщили, что "небольшое количество камер" на маршрутах перевозки военных грузов в Украину было взломано российскими спецслужбами.

Беседа с послом запланирована на вторник, 14 июля, сообщил пресс-секретарь министра иностранных дел Нидерландов.

"Послание российскому послу абсолютно ясное. Мы видим, что вы делаете, и мы этого не допустим", – заявил министр Берендсен после завершения встречи с коллегами из ЕС в Брюсселе.

"Если вы вдруг думаете, что это ослабит поддержку Украины – совсем наоборот. Мы будем продолжать поддерживать Украину в полном объеме", – добавил он.

Германия, Франция и Финляндия также объявили в понедельник о вызове российских послов в связи со шпионажем, кибератаками и диверсиями.

13 июля в ЕС заявили, что 16-й центр Федеральной службы безопасности России (ФСБ) контролирует ряд групп, представляющих киберугрозу для европейских стран, в частности группировку TURLA. В ответ на масштабную киберкампанию против государств-членов Евросоюз ввел санкции против девяти лиц и четырех организаций.

Великобритания присоединилась к санкционным мерам Европейского Союза, направленным против лиц, ответственных за организацию российских кибератак против стран Европы.