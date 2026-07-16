"ЄвроПравда" дізналася, як витратять ще 10 млрд "оборонних" траншів з 90 млрд євро від ЄС

Європейський Союз готується виплатити Україні ще 10 млрд євро в рамках "оборонної" частини кредиту ЄС на 90 млрд євро, на які для українського війська закуплять дрони, далекобійні ракети та літаки-винищувачі.

Про це кореспондентці "Європейської правди" стало відомо з власних джерел в ЄС.

Наступні 10 млрд євро в рамках 90-мільярдного кредиту ЄС будуть направлені на дрони українського виробництва, спільне з ЄС виробництво ракет та шведські винищувачі.

"Україна подала у Єврокомісію ще три нові графіки продукції, які передбачають отримання трьох траншів на оборонні потреби у 2026 році в рамках кредиту ЄС на 90 млрд євро. Перший транш на суму 5,9 млрд євро, який призначений на закупівлю дронів українського виробництва, наразі виплачується – Україна отримала вже 4,9 млрд євро на основі представлених ЄС угод на закупівлю", – повідомив один зі співрозмовників "ЄвроПравди".

Станом на зараз, згідно з графіками продукції, наданими Україною, плануються наступні транші "оборонної" підтримки Україні:

1 транш – 5,9 млрд євро – на закупівлю дронів українського виробництва. ЄС узгодив виняток з правил надання кредиту, яким дозволив Україні використовувати для виробництва понад 35% комплектуючих виробництва Китаю.

На даний момент перший транш знаходиться в процесі виплати, Україна вже отримала 4,9 млрд євро з 5,9. Виплати затримуються через те, що Україна пізно надала ЄС підтверджуючі документи та договори на закупівлю дронів.

Варто зауважити, що ці кошти можуть бути спрямовані як на закупівлю нових дронів, так і на компенсацію вже закуплених дронів виробництва України з початку 2026 року.

2 транш – біля 6 млрд євро – також дрони українського виробництва з понад 35% китайських запчастин (дозвіл від ЄС на це також отриманий). Наразі Єврокомісія чекає, доки Україна передасть підтверджуючі договори на вказану суму, щоб розпочати виплати.

3 транш – 1,5 млрд євро – ракети середньої та високої дальності, виробництва спільного підприємства, у якому беруть участь Україна та одна з держав ЄС (наразі не розголошується, яка).

4 транш – 2,5 млрд євро – літаки-винищувачі. Йдеться про шведські літаки Gripen, замовлення на які буде розміщене у 2026 році, але сама поставка літаків відбудеться за мірою їх виготовлення наступними роками. У той самий час Швеція обіцяє вже у 2026 році передати Україні літаки-винищувачі Gripen старого зразка, які є в наявності на балансі шведських збройних сил.

Нагадаємо, позика ЄС на підтримку України обсягом 90 мільярдів євро передбачає 30 мільярдів євро на бюджетну допомогу та 60 мільярдів євро на оборонну підтримку протягом 2026 та 2027 років.

У 2026 році 28,3 млрд євро з 60-мільярдного оборонного пакета будуть виплачені для підтримки оборонно-промислового потенціалу України.

Майбутні виплати й надалі покриватимуть закупівлю безпілотників, а також поширюватимуться на боєприпаси, ракети та системи протиповітряної оборони.

Як повідомляла "Європейська правда", 25 червня Україна вже отримала перший транш бюджетної частини з 90 млрд кредиту ЄС у розмірі 3,2 млрд євро.

Щодо оборонної частини, то з власних джерел кореспондентці "ЄвроПравди" стало відомо, що Україна занадто пізно подала до Єврокомісії понад 250 контрактів в рамках першого "оборонного" траншу з 90 млрд євро на суму 6 млрд. У результаті, 30 червня змогла отримати лише часткову виплату на суму 3,9 млрд євро.

Друга частина першого оборонного траншу становила 1 млрд євро і була виплачена 15 липня.

У той самий час, Нідерланди, Німеччина, Фінляндія, Швеція, Литва, Естонія, Латвія, Данія та Польща звернулися до Європейської комісії з вимогою якомога швидше дати дозвіл на закупівлю ракет до систем ППО виробництва США в рамках "оборонної" частини з 90 млрд євро.