"ЕвроПравда" выяснила, как будут потрачены ещё 10 млрд "оборонных" траншей из 90 млрд евро от ЕС

Европейский Союз готовится выплатить Украине еще 10 млрд евро в рамках "оборонной" части кредита ЕС на 90 млрд евро, на которые для украинской армии будут закуплены дроны, дальнобойные ракеты и истребители.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" стало известно из собственных источников в ЕС.

Следующие 10 млрд евро в рамках 90-миллиардного кредита ЕС будут направлены на дроны украинского производства, совместное с ЕС производство ракет и шведские истребители.

"Украина подала в Еврокомиссию еще три новых графика поставок, которые предусматривают получение трех траншей на оборонные нужды в 2026 году в рамках кредита ЕС на 90 млрд евро. Первый транш на сумму 5,9 млрд евро, предназначенный для закупки дронов украинского производства, в настоящее время выплачивается – Украина уже получила 4,9 млрд евро на основании представленных ЕС соглашений о закупке", – сообщил один из собеседников "ЕвроПравды".

На данный момент, согласно графикам поставок, предоставленным Украиной, планируются следующие транши "оборонной" поддержки Украине:

1 транш – 5,9 млрд евро – на закупку дронов украинского производства. ЕС согласовал исключение из правил предоставления кредита, которым разрешил Украине использовать для производства более 35% комплектующих китайского производства.

На данный момент первый транш находится в процессе выплаты, Украина уже получила 4,9 млрд евро из 5,9. Выплаты задерживаются из-за того, что Украина с опозданием предоставила ЕС подтверждающие документы и договоры на закупку дронов.

Стоит отметить, что эти средства могут быть направлены как на закупку новых дронов, так и на компенсацию уже закупленных дронов украинского производства с начала 2026 года.

2-й транш – около 6 млрд евро – также дроны украинского производства с более чем 35% китайских запчастей (разрешение от ЕС на это также получено). В настоящее время Еврокомиссия ожидает, пока Украина предоставит подтверждающие договоры на указанную сумму, чтобы начать выплаты.

3-й транш – 1,5 млрд евро – ракеты средней и высокой дальности, производимые совместным предприятием, в котором участвуют Украина и одно из государств ЕС (пока не разглашается, какое именно).

4-й транш – 2,5 млрд евро – истребители. Речь идет о шведских самолетах Gripen, заказ на которые будет размещен в 2026 году, но сама поставка самолетов будет происходить по мере их изготовления в последующие годы. В то же время Швеция обещает уже в 2026 году передать Украине истребители Gripen старого образца, которые имеются в наличии на балансе шведских вооруженных сил.

Напомним, что кредит ЕС на поддержку Украины в размере 90 миллиардов евро предусматривает 30 миллиардов евро на бюджетную помощь и 60 миллиардов евро на оборонную поддержку в течение 2026 и 2027 годов.

В 2026 году 28,3 млрд евро из 60-миллиардного оборонного пакета будут выделены на поддержку оборонно-промышленного потенциала Украины.

Будущие выплаты по-прежнему будут покрывать закупку беспилотников, а также распространяться на боеприпасы, ракеты и системы противовоздушной обороны.

Как сообщала "Европейская правда", 25 июня Украина уже получила первый транш бюджетной части из 90-миллиардного кредита ЕС в размере 3,2 млрд евро.

Что касается оборонной части, то из собственных источников корреспондентке "ЕвроПравды" стало известно, что Украина слишком поздно подала в Еврокомиссию более 250 контрактов в рамках первого "оборонного" транша из 90 млрд евро на сумму 6 млрд. В результате 30 июня она смогла получить лишь частичную выплату на сумму 3,9 млрд евро.

Вторая часть первого оборонного транша составила 1 млрд евро и была выплачена 15 июля.

В то же время Нидерланды, Германия, Финляндия, Швеция, Литва, Эстония, Латвия, Дания и Польша обратились в Европейскую комиссию с требованием как можно скорее дать разрешение на закупку ракет для систем ПВО производства США в рамках "оборонной" части на сумму 90 млрд евро.