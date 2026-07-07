Девʼять держав ЄС вимагають закупити Україні ракети ППО у США на кошти з 90 млрд євро

Нідерланди, Німеччина, Фінляндія, Швеція, Литва, Естонія, Латвія, Данія та Польща звернулися до Європейської комісії з вимогою якомога швидше дати дозвіл на закупівлю ракет до систем ППО виробництва США в рамках "оборонної" частини з 90 млрд євро, що ЄС надає Україні в 2026-27 роках.

Про це йдеться в листі міністрів оборони девʼяти держав, адресованого головній дипломатці ЄС Каї Каллас та єврокомісару з питань оборони Андрюсу Кубілюсу, текст якого є в розпорядженні "Європейської правди".

Девʼять держав ЄС, включаючи Польщу та Німеччину, просять Єврокомісію закупити американські ракети для систем протиповітряної оборони за європейські кошти з 90 млрд для України.

"Україна наразі готує наступні графіки поставок продукції для ключових сфер спроможностей, таких як протиповітряна оборона, авіаційні боєприпаси та вогневі засоби дальнього радіуса дії, артилерійські боєприпаси, засоби радіоелектронної боротьби та вибухові речовини. Під час нещодавньої експертної зустрічі та засідання Ради ЄС із закордонних справ на рівні міністрів оборони (FAC/DEF) Україна чітко заявила, що існують нагальні потреби, для яких немає альтернативи в ЄС або які європейська промисловість не може задовольнити вчасно", – йдеться в листі.

Уточнюється, що нагальні потреби України, включають, зокрема, ракети PAC-3, AIM-120, ATACMS, ADM-160 MALD та AGM-88 HARM.

"У цьому спільному листі ми, як міністри оборони, підкреслюємо наше спільне зобов'язання забезпечити Україну військовою підтримкою, якої вона терміново потребує. З цією метою ми продовжуємо наголошувати, що швидке затвердження графіків поставок продукції є вирішальним, у тому числі через прагматичне використання винятків для закупівлі матеріальної частини з третіх країн", – стверджується в документі.

У результаті, девʼять держав ЄС закликали Єврокомісію "не чекати завершення аналізу європейської оборонно-технологічної та промислової бази, а також не вимагати додаткових досліджень ринку перед затвердженням згаданих графіків поставок продукції".

"Повне використання доступних інструментів допоможе зберегти темп і дозволить Україні отримати необхідні спроможності без зайвих затримок. Це допоможе утримувати Україну в боротьбі та підтримає захист людських життів", – наголошують міністри оборони.

Як повідомляла "Європейська правда", президент України Володимир Зеленський під час саміту НАТО в Анкарі заявив, що ключовою темою обговорень з партнерами буде постачання ракет-перехоплювачів до ЗРК Patriot, які критично важливі для спроможності України збивати російську балістику – та зауважив, що ці ракети є не лише у США.

Раніше міністр оборони України Михайло Федоров звернувся з листами до майже 40 країн-партнерів із проханням невідкладно передати Україні ракети Patriot із наявних запасів уже цього місяця.

У той самий час, "ЄвроПравда" дізналася, що Україна занадто пізно подала до Єврокомісії понад 250 контрактів в рамках першого "оборонного" траншу з 90 млрд євро на суму 6 млрд – і в результаті 30 червня змогла отримати лише виплату на суму 3,9 млрд євро.