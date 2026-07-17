Прем'єр Фінляндії готовий виступити перед парламентом на тлі корупційного скандалу

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо звернувся до спікера парламенту з проханням скликати позачергове засідання на тлі корупційного скандалу.

Про це очільник фінського уряду написав у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Скандал стосується держфінансування проєкту Helsinki Garden – нової арени для спортивних змагань і концертів у центрі фінської столиці.

Орпо зазначив, що уряд прозвітує перед парламентом щодо підтримки проєкту.

"Я обговорив це питання зі спікером Халла-ахо та попросив його скликати засідання парламенту. Інформація буде надана у вівторок, 21 липня 2026 року", – додав він.

У центрі суперечки – 35 мільйонів євро умовної державної допомоги, обіцяної проєкту Helsinki Garden.

Проєкт очолює Ян Вапаавуорі, колишній мер Гельсінкі, міністр економіки та віцепрезидент Європейського інвестиційного банку. Він також є членом правоцентристської Національної коаліційної партії Орпо.

Спочатку Helsinki Garden подала заявку на державну гарантію за кредитом у розмірі 110 млн євро до Міністерства фінансів, проте фінські ЗМІ отримали доступ до внутрішніх документів, які свідчать про те, що у відомстві вважали проєкт ризикованою інвестицією, посилаючись на можливі перевитрати та затримки, а також на наявність аналогічних проєктів з будівництва арен поблизу.

Однак, як повідомлялося, Вапаавуорі продовжував лобіювати високопосадовців і політиків, зокрема Орпо, доти, доки не було узгоджено пакет підтримки у розмірі 35 млн євро.

Вапаавуорі також не зафіксував свої контакти з міністрами та посадовцями в реєстрі прозорості лобістської діяльності, хоча згодом він заявив, що оновить цю інформацію.

Протягом останніх тижнів опозиційні партії вимагали від Орпо та міністра фінансів Ріікки Пурри відповідей на питання, чи не зазнали вони неправомірного впливу.

Нагадаємо, 16 квітня Сейм Литви підтримав зняття депутатського імунітету з експрем'єра Литви Саулюса Скверняліса. Він є фігурантом великого розслідування про корупційну схему у Держслужбі захисту рослин.

Скверняліса підозрюють у хабарництві у справі про корупцію, пов'язаній із Державною службою рослинництва. За цей злочин йому загрожує позбавлення волі на строк від 2 до 8 років.

Генпрокуратура підозрює, що депутат Скверняліс з 1 січня 2025 року до травня того ж року через свою помічницю Агне Сіліцкене домовився взяти хабар за прихильність у деяких питаннях на займаній посаді.

У лютому у Скверняліса пройшли обшуки вдома та у депутатському офісі. Його та ще одного фігуранта, колишнього консерватора Казіса Старкевічюса, тоді допитали як спеціальних свідків.