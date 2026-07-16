У Фінляндії спалахнув корупційний скандал довкола прем’єр-міністра

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо стикається із дедалі більшим тиском з боку політичних опонентів та ЗМІ через корупційний скандал довкола держфінансування проєкту "Helsinki Garden" – нової арени для спортивних змагань і концертів у центрі фінської столиці.

Про це йдеться у публікації Euractiv, інформує "Європейська правда".

У центрі суперечки – 35 мільйонів євро умовної державної допомоги, обіцяної проєкту "Helsinki Garden".

Проєкт очолює Ян Вапаавуорі, колишній мер Гельсінкі, міністр економіки та віцепрезидент Європейського інвестиційного банку. Він також є членом правоцентристської Національної коаліційної партії Орпо.

Спочатку "Helsinki Garden" подала заявку на державну гарантію за кредитом у розмірі 110 млн євро до Міністерства фінансів, проте фінські ЗМІ отримали доступ до внутрішніх документів, які свідчать про те, що у відомстві вважали проєкт ризикованою інвестицією, посилаючись на можливі перевитрати та затримки, а також на наявність аналогічних проєктів з будівництва арен поблизу.

Однак, як повідомлялося, Вапаавуорі продовжував лобіювати високопосадовців і політиків, зокрема Орпо, доти, доки не було узгоджено пакет підтримки у розмірі 35 млн євро.

Вапаавуорі також не зафіксував свої контакти з міністрами та посадовцями в реєстрі прозорості лобістської діяльності, хоча згодом він заявив, що оновить цю інформацію.

Прем’єр-міністр заперечує, що партійні чи особисті зв’язки відіграли будь-яку роль в отриманні зобов’язань на суму 35 млн євро.

Нііна Мальм, заступниця лідера опозиційних соціал-демократів, заявила, що Орпо повинен виступити із заявою перед депутатами, щоб розвіяти будь-які сумніви щодо того, що зобов’язання щодо фінансування "Helsinki Garden" було пов’язане з неетичною поведінкою або діями, неприйнятними для фінського суспільства.

Соціал-демократи – не єдині, хто вимагає відповідей на питання, чи було фінансування проєкту схвалено всупереч незадовільним оцінкам ризиків або в результаті особистого лобіювання.

Партія "Центр" поставила питання про те, як міністерка фінансів Рійкка Пурра могла схвалити виділення 35 млн євро на проєкт "Helsinki Garden", одночасно скорочуючи фінансування спортивних об’єктів по всій країні.

"Лівий альянс" стверджує, що письмові відповіді, надані Орпо парламенту, містили неправдиву або навмисно оманливу інформацію – що, на його думку, виправдовує його відставку.

Розслідування, проведене провідною фінською газетою Helsingin Sanomat, також дійшло висновку, що Орпо надавав "неправдиву інформацію" про проєкт у своїх публічних заявах і що "розрахунки, представлені в рамках проєкту, не були перевірені до того, як уряд ухвалив рішення про умовну підтримку".

Опозиція вимагає від Орпо, щоб той з'явився на засіданні скликаного позачергового парламенту та відповів на запитання щодо своєї ролі у скандальній угоді про державне фінансування.

Однак малоймовірно, що спікер фінського парламенту Юссі Халла-ахо, який належить до "Партії фінів" – молодшого партнера Орпо по коаліції, – скличе позачергове засідання.

Нагадаємо, 16 квітня Сейм Литви підтримав зняття депутатського імунітету з експрем'єра Литви Саулюса Скверняліса. Він є фігурантом великого розслідування про корупційну схему у Держслужбі захисту рослин.

Скверняліса підозрюють у хабарництві у справі про корупцію, пов'язаній із Державною службою рослинництва. За цей злочин йому загрожує позбавлення волі на строк від 2 до 8 років.

Генпрокуратура підозрює, що депутат Скверняліс з 1 січня 2025 року до травня того ж року через свою помічницю Агне Сіліцкене домовився взяти хабар за прихильність у деяких питаннях на займаній посаді.

У лютому у Скверняліса пройшли обшуки вдома та у депутатському офісі. Його та ще одного фігуранта, колишнього консерватора Казіса Старкевічюса, тоді допитали як спеціальних свідків.