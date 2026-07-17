Премьер-министр Финляндии готов выступить перед парламентом на фоне коррупционного скандала

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо обратился к спикеру парламента с просьбой созвать внеочередное заседание на фоне коррупционного скандала.

Об этом глава финского правительства написал в своём аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

Скандал касается государственного финансирования проекта Helsinki Garden – новой арены для спортивных соревнований и концертов в центре финской столицы.

Орпо отметил, что правительство отчитается перед парламентом о поддержке проекта.

"Я обсудил этот вопрос со спикером Халла-ахо и попросил его созвать заседание парламента. Информация будет представлена во вторник, 21 июля 2026 года", – добавил он.

В центре спора – 35 миллионов евро условной государственной помощи, обещанной проекту Helsinki Garden.

Проект возглавляет Ян Вапаавуори, бывший мэр Хельсинки, министр экономики и вице-президент Европейского инвестиционного банка. Он также является членом правоцентристской Национальной коалиционной партии Орпо.

Изначально Helsinki Garden подала заявку на государственную гарантию по кредиту в размере 110 млн евро в Министерство финансов, однако финские СМИ получили доступ к внутренним документам, свидетельствующим о том, что в ведомстве считали проект рискованной инвестицией, ссылаясь на возможные перерасходы и задержки, а также на наличие аналогичных проектов по строительству арен поблизости.

Однако, как сообщалось, Вапаавуори продолжал лоббировать высокопоставленных чиновников и политиков, в частности Орпо, до тех пор, пока не был согласован пакет поддержки в размере 35 млн евро.

Вапаавуори также не зафиксировал свои контакты с министрами и чиновниками в реестре прозрачности лоббистской деятельности, хотя впоследствии он заявил, что обновит эту информацию.

В течение последних недель оппозиционные партии требовали от Орпо и министра финансов Риикки Пурры ответов на вопрос, не подвергались ли они неправомерному влиянию.

Напомним, 16 апреля Сейм Литвы поддержал снятие депутатского иммунитета с экс-премьера Литвы Саулюса Сквернялиса. Он является фигурантом крупного расследования о коррупционной схеме в Государственной службе защиты растений.

Сквернялис подозревается во взяточничестве в деле о коррупции, связанном с Государственной службой растениеводства. За это преступление ему грозит лишение свободы на срок от 2 до 8 лет.

Генеральная прокуратура подозревает, что депутат Сквернялис с 1 января 2025 года по май того же года через свою помощницу Агне Силицкене договорился взять взятку за благосклонность в некоторых вопросах на занимаемой должности.

В феврале у Сквернялиса прошли обыски дома и в депутатском офисе. Его и ещё одного фигуранта, бывшего консерватора Казиса Старкевичюса, тогда допросили в качестве специальных свидетелей.