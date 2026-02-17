Укр Рус Eng

Експрем’єр Литви Скверняліс прийшов на допит

Новини — Вівторок, 17 лютого 2026, 13:29 — Марія Ємець

Експрем’єр Литви й лідер опозиційного Демократичного союзу "За Литву" Саулюс Скверняліс прийшов на допит до Служби спеціальних розслідувань (STT) як спеціальний свідок.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда". 

У вівторок Скверняліс прийшов до будівлі Служби спеціальних розслідувань, щоб дати свідчення у великому розслідуванні щодо системної корупції на фітосанітарних сертифікатах, які видає Державна служба захисту рослин. 

Він сказав присутнім журналістам, що дасть коментарі після допиту.

Статус "спеціального свідка" є проміжним між звичайним свідком та підозрюваним. Його присвоюють у ситуації, коли наявних доказів недостатньо для присвоєння статусу підозрюваного. 

Минулого тижня на допит викликали депутата-консерватора Казиса Старкевічюса, у минулому міністра сільського господарства. Саме цьому відомству підпорядкована Держслужба захисту рослин, і Старкевічюс як міністр призначав тодішнього директора Юрія Корнієнка, який тепер є одним з ключових фігурантів справи.   

Скверняліс виявився дотичним до розслідування через його колишню радницю Агне Сілічкене, яка теж працювала у Держслужбі захисту рослин та опинилась у статусі підозрюваної. 

Цьому передували несподівані обшуки у їхніх офісах у Сеймі та у домівках 9 лютого. 

Останні опитування свідчили, що Скверняліс – на другому місці у рейтингу політиків, яких литовці хотіли б бачити на прем’єрській посаді. Чинна прем’єрка Ругінене опинилась на п’ятому місці. 

