Сейм Литви позбавив експрем’єра недоторканності

У четвер Сейм Литви проголосував за позбавлення колишнього прем'єр-міністра та ексспікера Саулюса Скверняліса імунітету, оскільки прокуратура висунула йому звинувачення у хабарництві.

Пропозиція була прийнята в Сеймі 102 голосами "за", що перевищило мінімальну кількість у 71 голос, необхідну в палаті, яка налічує 141 місце. Один депутат проголосував проти, двоє утрималися.

Згідно з Конституцією, депутата не можна притягнути до кримінальної відповідальності або обмежити його свободу без згоди парламенту.

Імунітет Скверняліса було скасовано за спрощеною процедурою на його власний запит.

Прокурори мають намір пред’явити депутату звинувачення у справі про корупцію, пов’язаній із Державною службою рослин. Генеральний прокурор Ніда Грунскене повідомила парламенту, що у справі йдеться про понад 1 мільйон євро ймовірних хабарів.

Нагадаємо, 9 квітня прокуратура Литви офіційно подала клопотання про зняття депутатського імунітету зі Скверняліса у зв'язку з триваючим розслідуванням про системну корупцію у Держслужбі захисту рослин, де він є одним з багатьох фігурантів.

У зв’язку з цими подіями Скверняліс призупинив членство у партії, політсила обиратиме собі нового лідера.

У лютому у Скверняліса пройшли обшуки вдома та у депутатському офісі. Його та ще одного фігуранта, колишнього консерватора Казіса Старкевічюса, тоді допитали як спеціальних свідків.