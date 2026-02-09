У Литві прийшли з обшуками до експрем'єра Скверняліса

Служба спеціальних розслідувань (STT) провела обшуки в офісах у Сеймі та у домівках опозиційних політиків Саулюса Скверняліса, експрем’єра Литви, та Казиса Старкевічюса.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

9 лютого стало відомо про обшуки STT у Сеймі в кабінетах депутата-консерватора Казиса Старкевічюса та Саулюса Скверняліса, експрем’єра, лідера опозиційної партії "Демократичний союз "За Литву" – у межах великого корупційного розслідування.



Лідер консерваторів Лаурінас Кащюнас після цих новин оголосив, що Старкевічюс на час слідства призупинить членство у партії.

Скверняліс сказав, що "підписав обіцянку про нерозголошення" і тому може коментувати лише обмежено, проте наголосив, що "не скоїв нічого злочинного".

"Я точно не казатиму, що це про якийсь політичний тиск. Служби роблять свою роботу і я її поважаю. У правовій державі ми маємо захищатися через правові механізми", – сказав він.

Політик сказав, що не буде квапитися з рішеннями щодо партії і свого лідерства. "Я буду ухвалювати рішення спокійно. Я розумію серйозність ситуації, рішення будуть", – сказав Скверняліс.

Також він запевнив, що "не буде ховатися" за депутатським імунітетом, якщо постане питання про зняття з нього депутатської недоторканності. "Я сподіваюся, що до цього не дійде. Але я точно не буду ховатися за якимись захисними статусами… Сподіваюсь, пролунають питання, на які я дам відповіді, і на цьому історія завершиться", – прокоментував він.

Розслідування, в межах якого відбулося вже близько сотні обшуків, стосується підозр у системній корупції на фітосанітарних сертифікатах, які видає транспортувальникам Державна служба захисту рослин.

Чотирьох другорядних посадовців звинувачують у хабарництві в організованій групі, ще сімом представниками приватних компаній і дотичним особам висунули підозри у хабарництві й торгівлі впливом у межах організованої групи.

Останні опитування свідчили, що Скверняліс – на другому місці у рейтингу політиків, яких литовці хотіли б бачити на прем’єрській посаді. Чинна прем’єрка Ругінене опинилась на п’ятому місці.

