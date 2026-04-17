В Латвії під час ремонту дороги виявили авіабомбу часів Другої світової

В латвійському місті Лієпая під час ремонтних робіт на дорозі було знайдено стокілограмову авіабомбу часів Другої світової війни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Підозрілий предмет, який під час перевірки виявився смертельною знахідкою, було виявлено 15 квітня.

З міркувань безпеки поліція перекрила рух поблизу місця виявлення бомби.

На місце події оперативно прибули сапери роти знешкодження вибухових пристроїв 54-го батальйону бойової підтримки Земессардзе.

Вони ідентифікували знахідку як авіаційну бомбу FAB-100. У супроводі поліції бомбу вивезли в безпечне місце та знищили.

Це вже не перший випадок, коли в Лієпаї під час дорожніх робіт виявляють боєприпаси часів Другої світової війни.

11 березня у центрі німецького міста Дрезден оголосили масштабну евакуацію через виявлення на місці колишнього мосту Кароли нерозірваної авіабомби.

Це вже не перша стара бомба, знайдена у цій місцевості – під час розбирання завалів після падіння однієї секції мосту поруч знайшли чотири старих авіабомби.