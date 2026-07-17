В Польше обнаружили артиллерийские снаряды времен Второй мировой войны
Новости — Пятница, 17 июля 2026, 17:05 —
В лесу в польском селе Броды, расположенном в Малопольском воеводстве, обнаружили два артиллерийских снаряда времен Второй мировой войны.
Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".
В полиции сообщили, что неразорвавшиеся боеприпасы были найдены в четверг, 16 июля.
Это были два артиллерийских снаряда длиной примерно 40 см и диаметром 10 см. Они датировались временем Второй мировой войны.
Полицейские оцепили территорию вокруг места находки до прибытия саперов из Кракова, которые изъяли и обезвредили снаряды.
В мае в немецком городе Пфорцхайм на западе страны эвакуировали около 30 тысяч человек из-за обнаруженной бомбы времен Второй мировой войны, которую планируют обезвредить.
Недавно недалеко от Варшавы во время строительных работ нашли около сотни старых снарядов.
В Латвии во время ремонта дороги обнаружили авиабомбу времен Второй мировой войны.