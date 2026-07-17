В Польше обнаружили артиллерийские снаряды времен Второй мировой войны

В лесу в польском селе Броды, расположенном в Малопольском воеводстве, обнаружили два артиллерийских снаряда времен Второй мировой войны.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

В полиции сообщили, что неразорвавшиеся боеприпасы были найдены в четверг, 16 июля.

Это были два артиллерийских снаряда длиной примерно 40 см и диаметром 10 см. Они датировались временем Второй мировой войны.

Фото: полиция

Полицейские оцепили территорию вокруг места находки до прибытия саперов из Кракова, которые изъяли и обезвредили снаряды.

В мае в немецком городе Пфорцхайм на западе страны эвакуировали около 30 тысяч человек из-за обнаруженной бомбы времен Второй мировой войны, которую планируют обезвредить.

Недавно недалеко от Варшавы во время строительных работ нашли около сотни старых снарядов.

В Латвии во время ремонта дороги обнаружили авиабомбу времен Второй мировой войны.