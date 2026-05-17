В одному з міст Німеччини евакуювали 30 тисяч осіб через бомбу часів Другої світової

В німецькому місті Пфорцхайм евакуювали близько 30 тисяч осіб через виявлену бомбу часів Другої світової війни, яку планують знешкодити.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Представник поліції розповів, що знешкодження 1,8-тонної бомби заплановано на 17 травня, а наразі пожежники перевіряють, чи всі мешканці покинули зону евакуації.

Бомба типу HC-4000 була виявлена під час будівельних робіт у східній частині міста.

У заяві міська влада зазначила, що бомба не становить "безпосередньої небезпеки для населення".

Міська влада встановила зону відчуження радіусом 1,5 кілометра, поки пожежники, поліція та сапери готувалися до знешкодження бомби.

Наказ про евакуацію торкнувся частини центру міста, а також призвів до перебоїв у роботі деяких видів громадського транспорту.

За даними влади, бомба містить приблизно 1,35 тонни вибухових речовин.

