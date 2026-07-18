Голова УІНП: дозволи на нові ексгумації польських жертв видаватимуть майже відразу

Голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров запевнив, що дозволи на подальші ексгумації жертв Волинської трагедії видаватимуть практично негайно.

Про це він сказав у коментарі "Польському радіо", повідомляє "Європейська правда".

У п’ятницю, 17 липня, президент України Володимир Зеленський заявив, що польські дослідники не матимуть перешкод у проведенні пошукових робіт та ексгумації останків жертв Волинської трагедії.

Алфьоров наголосив, що відповідно до українського законодавства ексгумаціям мають передувати пошукові роботи. Дозвіл на їх проведення видає Міністерство культури, а дозвіл на ексгумацію – комісія при Українському інституті національної пам’яті.

За його словами, після завершення пошуків зазвичай необхідно певний час чекати на дозвіл на ексгумацію. Водночас за нинішніх умов комісія працює дуже оперативно, тому дозволи після завершення пошукових робіт видаватимуться фактично одразу.

Зараз в Україні тривають ексгумації в Острівках і Волі Островецькій. Наступні ексгумації, найімовірніше, відбудуться наступного року в Гуті Пеняцькій, де в червні було виявлено поховання людей.

Минулого року Україна після кількарічної перерви відновила можливість проведення пошукових робіт і ексгумацій польських жертв на своїй території. Відтоді вдалося ексгумувати та перепоховати жертв трагічних подій 20 століття в Пужниках, а також останки польських військових, загиблих під час вересневої кампанії 1939 року.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск привітав рішення президента Володимира Зеленського щодо українсько-польських відносин, оголошене 17 липня.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш розраховує, що обіцянки Зеленського щодо відкриття архівів, ексгумацій та діалогу втіляться в конкретні дії.