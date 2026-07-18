Голова Міноборони Польщі прокоментував заяву Зеленського про відкриття архівів та ексгумації

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш розраховує, що обіцянки Володимира Зеленського щодо відкриття архівів, ексгумацій та діалогу втіляться в конкретні дії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

17 липня Зеленський заявив про підготовку нових рішень у відносинах із Польщею, зокрема щодо історичних питань, відкриття архівів та проведення пошукових і ексгумаційних робіт на Волині.

Косіняк-Камиш відзначив, що кожна заява, яка наближає вирішення складних питань між Польщею та Україною, заслуговує на увагу.

"Я сподіваюся, що обіцянки Зеленського щодо відкриття архівів, ексгумації та діалогу втіляться в конкретні дії. Це той напрямок, до якого ми прагнули", – написав міністр оборони Польщі у соцмережі Х.

Він додав, що Польща від початку робила ставку на діалог та вшанування пам’яті жертв Волинської трагедії.

"Сьогодні Польща та Україна мають спільного ворога – Росію. Саме там криється загроза для нашого ладу. Розбрат між нашими народами відповідає інтересам Кремля", – додав міністр.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск привітав рішення президента Володимира Зеленського щодо українсько-польських відносин.

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