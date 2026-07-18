Глава УИНП: разрешения на новые эксгумации польских жертв будут выдаваться практически сразу
Глава Украинского института национальной памяти Александр Алфёров заверил, что разрешения на дальнейшие эксгумации жертв Волынской трагедии будут выдаваться практически немедленно.
Об этом он заявил в комментарии "Польскому радио", сообщает "Европейская правда".
В пятницу, 17 июля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у польских исследователей не будет препятствий в проведении поисковых работ и эксгумации останков жертв Волынской трагедии.
Алфёров подчеркнул, что в соответствии с украинским законодательством эксгумациям должны предшествовать поисковые работы. Разрешение на их проведение выдает Министерство культуры, а разрешение на эксгумацию – комиссия при Украинском институте национальной памяти.
По его словам, после завершения поисков обычно необходимо некоторое время ждать разрешения на эксгумацию. В то же время в нынешних условиях комиссия работает очень оперативно, поэтому разрешения после завершения поисковых работ будут выдаваться фактически сразу.
Сейчас в Украине продолжаются эксгумации в Островках и Воле-Островецкой. Следующие эксгумации, скорее всего, состоятся в следующем году в Гуте-Пеняцкой, где в июне было обнаружено захоронение людей.
В прошлом году Украина после многолетнего перерыва возобновила возможность проведения поисковых работ и эксгумаций польских жертв на своей территории. С тех пор удалось эксгумировать и перезахоронить жертв трагических событий 20 века в Пужниках, а также останки польских военных, погибших во время сентябрьской кампании 1939 года.
Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск приветствовал решение президента Владимира Зеленского относительно украинско-польских отношений, объявленное 17 июля.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш рассчитывает, что обещания Зеленского относительно открытия архивов, эксгумаций и диалога воплотятся в конкретные действия.