На Тернопільщині за участі делегації з Польщі перепоховали знайдених під час ексгумацій

На Тернопільщині 6 вересня перепоховали останки, виявлені під час ексгумацій на місці села Пужники, на церемонію прибула польська делегація на чолі з маршалком Сенату.

Про це повідомляє "Укрінформ", пише "Європейська правда".

На Тернопільщині перепоховали останки 42 людей, виявлених під час пошукових робіт на місці села Пужники. Польську делегацію на церемонії очолює маршалок Сенату Малгожата Кідава-Блонська, міністерка культури і національної спадщини Марта Ценковська, тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасевич та генконсул у Луцьку Анна Новаковська, а також близько 40 нащадків мешканців колишнього села.

Укрінформ

Від української влади були присутні в.о. міністра культури Тетяна Бережна, заступниця спікера Ради Олена Контратюк, заступник глави МЗС Олександр Міщенко і очільник Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров.

Укрінформ

Перепоховання проводиться на первинному місці захоронення, де проводили ексгумаційні роботи – старому кладовищі Пужників, з месою римо-католицького обряду.

Укрінформ

Пам’ятні знаки над могилами поки будуть безіменними, тому що ДНК-дослідження ще тривають.

Ексгумаційні роботи на місці Пужників проходили у квітні-травні 2025 року, їх проводила спільна українсько-польська експедиція під фаховим і безпековим наглядом української сторони. Під час ексгумації виявлено останки 42 людей.

У Львові наприкінці серпня завершилися ексгумації на місці колишнього села Збоїська.

Питання ексгумацій роками було яблуком розбрату у відносинах між Україною та Польщею. Нова польська влада, очолювана Дональдом Туском, тисла на Київ з вимогою скасувати мораторій.

У Варшаві навіть говорили, що вирішення історичних суперечок буде однією з обов’язкових умов вступу України в ЄС.