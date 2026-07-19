США провели нову серію ударів по Ірану і розповіли, що стало цілями

Центральне командування США (CENTCOM) за наказом верховного головнокомандувача завершило черговий раунд ударів по Ірану.

Про це йдеться у повідомленні CENTCOM в Х, інформує "Європейська правда".

Як зазначено, протягом восьмої поспіль ночі американських ударів сили CENTCOM "успішно завдали ударів по іранських військових об’єктах".

Цілями американських ударів стали об’єкти берегового спостереження та протиповітряної оборони, морські сили, а також сховища ракет і безпілотників з метою подальшого ослаблення військового потенціалу Ірану.

Американські військові сили також завдали ударів по підрозділах Корпусу вартових Ісламської революції, які 17 липня здійснили напади на американських військовослужбовців у Йорданії.

"Понад 50 тисяч американських військовослужбовців – чоловіків і жінок – проводять операції на території Близького Сходу. Вони зберігають високу пильність, зосередженість, бойову ефективність і готовність до дій", – додали у CENTCOM.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп посилив тиск на Іран з вимогою укласти угоду зі США, заявивши, що в країні "нікого не залишиться", якщо цього не відбудеться.

Тим часом демократи у Сенаті США заблокували проєкт оборонних витрат через війну з Іраном.

А ЗМІ писали, що Трампу запропонували варіанти розширення військової кампанії проти Ірану на тлі його обіцянок посилити удари.