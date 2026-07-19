США нанесли новую серию ударов по Ирану и сообщили, что стало целями

Центральное командование США (CENTCOM) по приказу верховного главнокомандующего завершило очередной раунд ударов по Ирану.

Об этом говорится в сообщении CENTCOM в X, сообщает "Европейская правда".

Как отмечается, в течение восьмой подряд ночи американских ударов силы CENTCOM "успешно нанесли удары по иранским военным объектам".

Целями американских ударов стали объекты берегового наблюдения и противовоздушной обороны, морские силы, а также хранилища ракет и беспилотников с целью дальнейшего ослабления военного потенциала Ирана.

Американские вооруженные силы также нанесли удары по подразделениям Корпуса стражей Исламской революции, которые 17 июля совершили нападения на американских военнослужащих в Иордании.

"Более 50 тысяч американских военнослужащих – мужчин и женщин – проводят операции на территории Ближнего Востока. Они сохраняют высокую бдительность, сосредоточенность, боевую эффективность и готовность к действиям", – добавили в CENTCOM.

Напомним, американский президент Дональд Трамп усилил давление на Иран с требованием заключить соглашение с США, заявив, что в стране "никого не останется", если этого не произойдет.

Между тем демократы в Сенате США заблокировали законопроект об оборонных расходах из-за войны с Ираном.

А СМИ писали, что Трампу предложили варианты расширения военной кампании против Ирана на фоне его обещаний усилить удары.