Радник президента Литви став жертвою пропутінських пранкерів

Російські пранкери Вован і Лексус розіграли старшого радника президента Литви Дейвідаса Матульоніса.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Зокрема, був опублікований аудіозапис, на якому Матульоніс розмовляє з одним із пранкерів, який видавав себе за секретаря Ради національної безпеки та оборони України Рустема Умєрова.

За версією Вована та Лексуса, вони спілкувалися з радниками з питань безпеки Естонії та Литви щодо проблем, пов’язаних з українськими безпілотниками.

Головним своїм "викриттям" автори запису називають те, що країни Балтії продовжують підтримувати Україну і не мають наміру публічно критикувати Київ.

Матульоніс підтвердив, що така розмова була.

"Так, можу підтвердити, що це правда. І я сумніваюся, що це була спроба жартівників. На мою думку, це була справа рук російських спецслужб. Усе було зроблено дуже професійно. Було видно, що за допомогою ШІ були спроби підробити голос Умєрова... Оскільки я з ним знайомий, я був практично впевнений, що розмовляю саме з ним", – сказав він.

Радник литовського президента нагадав заяву Умєрова про те, що, зловмисники, прикриваючись його ім’ям, намагаються отримати інформацію від посадовців європейських країн, відповідальних за безпеку.

За його словами, була ідея поділитися цією історією, але зрештою вирішили, що достатньо заяви Умєрова.

Він вважає, що після того, як українці почали атакувати цілі в Росії, з’явилися спроби дискредитації країн Балтії. Матульоніс сказав, що під час бесіди він виклав офіційну позицію Литви.

Також жертвою російських пранкерів став радник президента Естонії Мадіс Ролл. Після публікації розмови пранкерів з ним російська пропаганда стверджує, що Україна нібито координує з Естонією удари по об’єктах у Росії.

А ще раніше Вован і Лексус опублікували запис розмови з віцепрем’єркою з євроінтеграції Молдови Крістіною Герасимов.

Владімір Кузнєцов та Алєксєй Столяров, більше відомі як пранкери Лексус і Вован, вже багато років телефонують відомим західним посадовцям під несправжніми іменами, останнім часом використовуючи штучний інтелект.

Російські пранкери раніше визнали, що їх фінансує "Газпром".