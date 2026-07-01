Російські пранкери розіграли радника президента Естонії

Російські пранкери Вован і Лексус розіграли радника президента Естонії Мадіса Ролла, тепер російська пропаганда стверджує, що Україна нібито координує з Естонією удари по об’єктах у Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

У президентській канцелярії підтвердили, що раднику президента з питань безпеки Мадісу Роллу в травні цього року надійшов шахрайський дзвінок із Росії, під час якого не було передано жодної конфіденційної інформації.

"Я сказав, що ми розуміємо: Україна перебуває у стані війни, і відповідальність за подібні інциденти несе Росія, яка розпочала агресію проти України. Про допомогу Україні я говорив виключно в тому контексті, яку співпрацю могли б налагодити Естонія та Україна, щоб безпілотники не потрапляли на територію Естонії. Тут російська пропаганда довільно спотворила реальність", – сказав радник з питань безпеки Мадіс Ролл.

У президентській канцелярії Естонії додали, що аналогічні дзвінки з метою вивідати інформацію надходили й до представників інших країн Балтії, а Україна також публічно повідомляла про ці випадки.

У середу російські пропагандистські канали повідомили, що відомий дует пранкерів – Владімір (Вован) Кузнєцов та Алексєй (Лексус) Столяров – розіграв радника Естонії з питань національної безпеки Мадіса Ролла.

За їхніми словами, Вован і Лексус видавали себе за секретаря Ради національної безпеки та оборони України Рустема Умєрова.

Згідно із заявами російських ЗМІ, у розмові, яка, як вони стверджують, відбулася 1 липня, Ролл сказав, що Естонія повністю підтримує Україну і готова сприяти координації ударів по Санкт-Петербургу. Також, як стверджується, він підтвердив, що естонські та українські посадовці співпрацюють з цього питання.

Крім того, стверджується, що Ролл поклав відповідальність за всю напруженість, яка виникла, на Росію та підтвердив незмінну підтримку України з боку Естонії.

Також повідомляється, що пранкери розмовляли з радником президента Литви Дейвідасом Матульонісом. За їхніми словами, він підтвердив, що Литва повністю підтримує Україну і не має наміру критикувати дії Києва.

У канцелярії президента Естонії підтвердили, що Мадіс Ролл повідомив про дзвінок естонські органи оборони та безпеки.

Там також зазначили, що сам факт того, що Росія тепер презентує подібний шахрайський дзвінок громадськості як елемент своєї пропаганди, говорить сам за себе.

"Коли подібні постановочні "викриття" намагаються представити як досягнення, це скоріше свідчить про відчай, ніж про силу. Це не змінює реального стану речей і не зменшує відповідальність Росії за загарбницьку війну проти України", – йдеться в коментарі канцелярії.

За останнє десятиліття Вован і Лексус розіграли багатьох відомих політиків західних країн та громадських діячів.

Вони телефонують або організовують відеодзвінки, видаючи себе за глав інших держав, міністрів або відомих активістів. При цьому у публічний простір потрапляють лише окремі фрагменти розмов, які потім використовуються російськими пропагандистськими каналами.

У РФ після інцидентів з потраплянням у повітряний простір держав Балтії українських "заблукалих" дронів запустили дезінформацію про нібито дозвіл від балтійських країн Балтії використовувати їхній повітряний простір для ударів по РФ.

У Латвії заявили, що у Москві шукають виправдання своїм вразливостям перед українськими ударами.

Вже двічі винищувачі НАТО збили "заблукалі" українські апарати над країнами Балтії – перший над Естонією, другий – над Латвією.

В Естонії нещодавно знайшли один такий безпілотник, що, ймовірно, залетів на територію країни 3 червня.