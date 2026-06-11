Російські пранкери надурили віцепрем’єрку з реінтеграції Молдови

Російські пранкери "Вован" і "Лексус", відомі телефонними розіграшами західних посадовців, опублікували запис розмови з віцепрем’єркою з євроінтеграції Молдови Крістіною Герасимов, у якому видали себе за міністра закордонних справ Албанії.

Про це повідомляють молдовські ЗМІ, серед яких Newsmaker, пише "Європейська правда".

У 18-хвилинному записі розмови з Герасимов з пранкерами, які видавали себе за очільника МЗС Албанії, говорили про питання євроінтеграції Молдови, реінтеграції Придністров’я та святкування Дня перемоги.

Герасимов у розмові сказала, що "не бачить конкретних кроків" з боку ЄС на євроінтеграційному шляху з часу саміту Європейської політичної спільноти на початку травня, та що президентка Мая Санду стурбована темпами євроінтеграції.

Після публікації відео та розголосу Герасимов вийшла з коментарем у своєму Facebook, де заявила, що "чим активніше Молдова просувається на європейському шляху, тим активнішими стають спроби дезінформації з боку Росії".

"У випадку з опублікованим матеріалом йдеться про фрагменти, вирвані з контексту розмови, схожої на багато телефонних розмов, які у мене бувають з європейськими дипломатами і партнерами. З довшої розмови відібрали, скоротили та навели лише окремі фрагменти задля створення оманливої інтерпретації та завдання шкоди іміджу Республіки Молдова", – заявила Крістіна Герасимов.

Владімір Кузнєцов та Алєксєй Столяров, більше відомі як пранкери Лексус і Вован, вже багато років телефонують відомим західним посадовцям під несправжніми іменами, останнім часом використовуючи штучний інтелект.

На початку 2025 року, коли у Німеччині тривала передвиборча кампанія, вони надурили майбутнього очільника МЗС Німеччини Йоганна Вадефуля, представившись співробітниками президента України Володимира Зеленського.

Російські пранкери раніше визнали, що їх фінансує "Газпром".