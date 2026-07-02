Советник президента Литвы стал жертвой пропутинских пранкеров

Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли старшего советника президента Литвы Дейвидаса Матулёниса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

В частности, была опубликована аудиозапись, на которой Матулёнис разговаривает с одним из пранкеров, выдававшем себя за секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова.

По версии Вована и Лексуса, они общались с советниками по вопросам безопасности Эстонии и Литвы относительно проблем, связанных с украинскими беспилотниками.

Главным своим "разоблачением" авторы записи называют то, что страны Балтии продолжают поддерживать Украину и не намерены публично критиковать Киев.

Матулёнис подтвердил, что такой разговор имел место.

"Да, могу подтвердить, что это правда. И я сомневаюсь, что это была попытка шутников. На мой взгляд, это дело рук российских спецслужб. Все было сделано очень профессионально. Было видно, что с помощью ИИ предпринимались попытки подделать голос Умерова... Поскольку я с ним знаком, я был практически уверен, что разговариваю именно с ним", – сказал он.

Советник литовского президента напомнил о заявлении Умерова о том, что злоумышленники, прикрываясь его именем, пытаются получить информацию от должностных лиц европейских стран, ответственных за безопасность.

По его словам, была идея поделиться этой историей, но в итоге решили, что достаточно заявления Умерова.

Он считает, что после того, как украинцы начали наносить удары по целям в России, появились попытки дискредитации стран Балтии. Матулёнис сказал, что во время беседы он изложил официальную позицию Литвы.

Также жертвой российских пранкеров стал советник президента Эстонии Мадис Ролл. После публикации разговора пранкеров с ним российская пропаганда утверждает, что Украина якобы координирует с Эстонией удары по объектам в России.

А ещё раньше Вован и Лексус опубликовали запись разговора с вице-премьером по евроинтеграции Молдовы Кристиной Герасимов.

Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные как пранкеры Лексус и Вован, уже много лет звонят известным западным чиновникам под вымышленными именами, в последнее время используя искусственный интеллект.

Российские пранкеры ранее признали, что их финансирует "Газпром".