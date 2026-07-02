У Польщі затримали двох осіб за підозрою у шпигунстві для Білорусі

Співробітники польського Агентства внутрішньої безпеки (ABW) затримали громадянина Білорусі та поляка, яких підозрюють у виконанні завдань на користь іноземної розвідки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

Затримання відбулися 25 червня у Варшаві. Як повідомило Агентство внутрішньої безпеки, затримані виконували оплачувані завдання, доручені іноземною розвідкою.

За даними слідчих, чоловіки передавали фотоматеріали та відеозаписи з заходів, організованих білоруською меншиною у Варшаві. Ці матеріали мали бути згодом використані режимом Александра Лукашенка для пропагандистських цілей.

Агентство внутрішньої безпеки наголосило, що ця справа свідчить про те, що іноземні спецслужби намагаються використовувати навіть легальні громадські заходи для досягнення власних цілей.

За даними відомства, метою таких дій було не лише отримання інформації, а й чинення тиску на емігрантські кола, їх залякування та посилення пропагандистського впливу держав, ворожих до Польщі.

Щодо громадянина Білорусі Районний суд Люблін-Захід застосував тримісячний арешт.

Стосовно громадянина Польщі прокурор застосував заходи, не пов'язані з триманням під вартою, у вигляді заборони виїжджати з країни у поєднанні з вилученням паспорта та поліцейським наглядом.

У листопаді минулого року у цій же справі правоохоронці вже затримали трьох громадян Білорусі та двох громадян України. Усім висунуто звинувачення в участі в діяльності іноземної розвідки.

Слідчі зазначають, що провадження триває і не виключають подальших затримань.

Наприкінці червня стало відомо, що у Польщі затримали та видворять з країни дев'ятьох українських громадян і двох білорусів, які, за даними спецслужб, вербували українців для проплаченої участі у мітингах і діяли за вказівками з РФ.

"З осені 2025 року ці особи вербували та платили за участь учасникам демонстрацій, що організовувалися серед українських біженців, які перебувають у Польщі. Згідно з висновками Агентства внутрішньої безпеки Польщі, ініціатива та кошти на цю діяльність надходили з Росії, і ці дії кваліфікуються як спроба впливу на українських мігрантів у Польщі", – заявив міністр-координатор спеціальних служб Томаш Семоняк.

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Нагадаємо, у травні Іспанія видала Німеччині українця, підозрюваного у шпигунстві для РФ.