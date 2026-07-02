В Польше задержали двух человек по подозрению в шпионаже в пользу Беларуси

Сотрудники польского Агентства внутренней безопасности (ABW) задержали гражданина Беларуси и поляка, которых подозревают в выполнении заданий в интересах иностранной разведки.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

Задержания произошли 25 июня в Варшаве. Как сообщило Агентство внутренней безопасности, задержанные выполняли оплачиваемые задания, порученные иностранной разведкой.

По данным следователей, мужчины передавали фотоматериалы и видеозаписи с мероприятий, организованных белорусской общиной в Варшаве. Эти материалы должны были впоследствии быть использованы режимом Александра Лукашенко в пропагандистских целях.

Агентство внутренней безопасности подчеркнуло, что это дело свидетельствует о том, что иностранные спецслужбы пытаются использовать даже легальные общественные и гражданские мероприятия для достижения собственных целей.

По данным Агентства, целью таких действий было не только получение информации, но и оказание давления на эмигрантские круги, их запугивание и усиление пропагандистского влияния государств, враждебных Польше.

В отношении гражданина Беларуси районный суд Люблин-Запад назначил трёхмесячный арест.

В отношении гражданина Польши прокурор применил меры, не связанные с содержанием под стражей, в виде запрета на выезд из страны в сочетании с изъятием паспорта и полицейским надзором.

В ноябре прошлого года по этому же делу правоохранители уже задержали трех граждан Беларуси и двух граждан Украины. Всем предъявлено обвинение в участии в деятельности иностранной разведки.

Следователи отмечают, что расследование продолжается и не исключают дальнейших задержаний.

В конце июня стало известно, что в Польше задержали и выдворят из страны девять граждан Украины и двух белорусов, которые, по данным спецслужб, вербовали украинцев для оплачиваемого участия в митингах и действовали по указаниям из РФ.

"С осени 2025 года эти лица вербовали и платили за участие в демонстрациях, организуемых среди украинских беженцев, находящихся в Польше. Согласно выводам Агентства внутренней безопасности Польши, инициатива и средства на эту деятельность поступали из России, и эти действия квалифицируются как попытка оказания влияния на украинских мигрантов в Польше", – заявил министр-координатор специальных служб Томаш Семоняк.

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Напомним, что в мае Испания выдала Германии украинца, подозреваемого в шпионаже в пользу РФ.