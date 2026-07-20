Мадьяр предложит гроссмейстеру стать новым президентом Венгрии

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что предложит легендарной шахматистке Юдит Полгар занять пост президента страны.

Об этом он сообщил в воскресенье на своей странице в Facebook, пишет "Европейская правда".

Мадьяр отметил, что 49-летняя Полгар могла бы олицетворять единство нации, и что в понедельник, 20 июля, он встретится с ней, чтобы спросить, согласится ли она на это предложение.

"Признание, которого она заслужила, обусловлено не ее политическими убеждениями или связями, а ее исключительным талантом, трудолюбием, непревзойденной стойкостью и честностью. Она – венгерка, чьи достижения вызывают уважение и восхищение как на родине, так и во всем мире. Лично для меня было бы огромной честью, если бы она приняла это приглашение", – отметил премьер-министр Венгрии.

Юдит Полгар и её две сестры – Жужа (Сьюзан) и Жофия (София) – вместе с Илдико Мадл выиграли для женской сборной Венгрии шахматную олимпиаду 1988 года.

Юдит Полгар участвовала в турнирах против мужчин и стала одной из лучших шахматисток в этом виде спорта, где доминируют мужчины. Она считается самой талантливой женщиной, когда-либо игравшей в шахматы, и единственной женщиной, преодолевшей порог рейтинга 2700, что многие считают признаком "супер-гроссмейстера".

Как известно, 18 июля Шуйок подписал конституционные поправки, которые, среди прочего, предусматривают досрочное прекращение его президентских полномочий.

После того как парламент Венгрии, в котором конституционное большинство имеет партия "Тиса" Петера Мадяра, одобрил конституционные поправки, у Шуйока было 5 дней, чтобы подписать решение или наложить на него вето. Срок подписания истек в субботу.

Напомним, что призыв бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к протесту против попытки Мадяра отстранить президента не получил широкой поддержки среди населения.