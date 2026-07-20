У Єврокомісії привітали Ченцова з призначенням віцепремʼєром

У Європейській комісії побажали успіхів Всеволоду Ченцову на посаді віцепремʼєр-міністра України з європейської інтеграції та заявили, що очікують на продовження співпраці з Україною на її шляху до ЄС.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявили головна речниця Єврокомісії Паула Піньо та речник Гійом Мерсьє у понеділок, 20 липня.

Єврокомісія бажає колишньому послу України в ЄС Ченцову успіху на посаді віцепремʼєра з євроінтеграції.

"Дозвольте мені віддати належне дуже хорошій співпраці, яку ми мали з послом України при ЄС, послом Ченцовим, з яким ми дуже тісно працювали – і ми бажаємо йому всього найкращого на його новій посаді віцепрем'єр-міністра", – заявила Піньо.

Мерсьє, у свою чергу, додав, що у ЄС "з нетерпінням очікує на продовження відмінної співпраці з Україною".

"Ми впевнені, що майбутній уряд поставить європейську інтеграцію України в центр зусиль щодо трансформації країни", – підкреслив речник Єврокомісії.

За його словами, "Україна досягла дуже важливого прогресу та дуже чітко просувається за своєю амбітною програмою реформ, а саме щодо питань верховенства права, енергетики та інших ключових секторів економіки".

"Отже, з нашого боку, меседж дуже чіткий: ми продовжуватимемо підтримувати Україну на її шляху до ЄС", – резюмував представник Єврокомісії.

Як повідомляла "Європейська правда", Верховна Рада за поданням нового прем'єр-міністра Сергія Корецького затвердила новий склад уряду, у якому посаду віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України обійняв Всеволод Ченцов, колишній постпред України при ЄС.

За інформацією "ЄвроПравди", кандидатуру Ченцова розглядали на посаду віцепрем'єра з євроінтеграції ще у 2025 прці. Президент Зеленський особисто проводив з ним співбесіду, і лише через вимогу Юлії Свириденко призначили не його.

У той самий час, представником України при Європейському Союзі хочуть призначити колишнього віцепремʼєра з питань євроінтеграції Тараса Качку.

Деталі читайте у статті: Качка йде, "Качка-Кос" лишається. Чому міняють віцепрем'єра з питань ЄС та що це означає.