В Еврокомиссии поздравили Ченцова с назначением вице-премьером

В Европейской комиссии пожелали успехов Всеволоду Ченцову на посту вице-премьер-министра Украины по европейской интеграции и заявили, что ожидают продолжения сотрудничества с Украиной на ее пути в ЕС.



Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявили главная пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо и пресс-секретарь Гийом Мерсье в понедельник, 20 июля.



Еврокомиссия желает бывшему послу Украины в ЕС Ченцову успеха на посту вице-премьера по евроинтеграции.



"Позвольте мне отдать должное очень хорошему сотрудничеству, которое мы имели с послом Украины при ЕС, послом Ченцовым, с которым мы очень тесно работали – и мы желаем ему всего наилучшего на его новой должности вице-премьер-министра", – заявила Пиньо.



Мерсье, в свою очередь, добавил, что в ЕС "с нетерпением ожидают продолжения отличного сотрудничества с Украиной".



"Мы уверены, что будущее правительство поставит европейскую интеграцию Украины в центр усилий по трансформации страны", – подчеркнул пресс-секретарь Еврокомиссии.



По его словам, "Украина достигла очень важного прогресса и очень четко продвигается по своей амбициозной программе реформ, а именно по вопросам верховенства права, энергетики и других ключевых секторов экономики".



"Следовательно, с нашей стороны, посыл очень четкий: мы будем продолжать поддерживать Украину на ее пути в ЕС", – резюмировал представитель Еврокомиссии.



Как сообщала "Европейская правда", Верховная Рада по представлению нового премьер-министра Сергея Корецкого утвердила новый состав правительства, в котором должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины занял Всеволод Ченцов, бывший постпред Украины при ЕС.



По информации "ЕвроПравды", кандидатуру Ченцова рассматривали на должность вице-премьера по евроинтеграции еще в 2025 году. Президент Зеленский лично проводил с ним собеседование, и только из-за требования Юлии Свириденко назначили не его.



В то же время представителем Украины при Европейском Союзе хотят назначить бывшего вице-премьера по вопросам евроинтеграции Тараса Качку.



Детали читайте в статье: Качка уходит, "Качка-Кос" остается. Почему меняют вице-премьера по вопросам ЕС и что это значит.