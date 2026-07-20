В правительстве сообщили о темах первой беседы Корецкого с главой Еврокомиссии

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий обсудил с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен дальнейшие шаги в переговорном процессе, предстоящий отопительный сезон и меры по противодействию баллистическим ударам со стороны РФ.

Как сообщает "Европейская правда", коммюнике опубликовала пресс-служба правительства.

В ходе первой беседы с фон дер Ляйен Корецкий заверил, что Украина после смены правительства "продолжит реализацию необходимых реформ и выполнение всех обязательств в рамках евроинтеграционного процесса", а также выразил надежду на сохранение единства ЕС в поддержке Украины и дальнейшее продвижение переговорного процесса.

Они обсудили подготовку к следующему отопительному сезону, в частности, привлечение дополнительных финансовых ресурсов для формирования запасов газа и восстановления энергетической инфраструктуры, которую Россия продолжает целенаправленно уничтожать.

"В рамках Ukraine Support Loan Украина уже получила 8,1 млрд евро. Рассчитываем на своевременное выделение в этом году очередных траншей макрофинансовой помощи и Ukraine Facility, которые имеют критически важное значение для обеспечения финансовой устойчивости Украины", – отметил Сергей Корецкий.

Речь шла также об усилении санкционного давления на РФ и решении проблемы с дефицитом ракет-перехватчиков, способных сбивать российские баллистические ракеты.

"Обратился к Европейской комиссии с просьбой содействовать как можно более быстрому обеспечению Украины такими средствами, чтобы защитить жизни наших людей. Согласились, что необходимо более активное сотрудничество в рамках совместного антибаллистического проекта", – отметил премьер.

Фон дер Ляйен со своей стороны заверила в дальнейшем сотрудничестве по вопросам реформ, способствующих продвижению процесса вступления Украины в ЕС, и отметила, что Корецкий может рассчитывать "на полную поддержку, в частности в работе по улучшению управления энергетическим сектором".

Напомним, 16 июля Верховная Рада уволила министра иностранных дел Андрея Сибигу, проголосовав за отставку всего правительства Юлии Свириденко. С 17 июля Сибига работает в статусе исполняющего обязанности главы МИД.

В новом правительстве сменился вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Вместо Тараса Качки должность занял бывший постоянный представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов.

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