Зеленский впервые поговорил с новым премьером Британии и анонсировал встречу

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о первом телефонном разговоре с новым премьер-министром Великобритании Энди Бернемом и заявил, что они планируют встречу в ближайшее время.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сообщил в своих соцсетях.

Зеленский рассказал, что провел первый разговор с Энди Бернемом и поздравил его с вступлением в должность премьер-министра Соединенного Королевства.

I was happy to speak with Andy Burnham @andyburnham and congratulate him on taking office as Prime Minister of the United Kingdom. I truly appreciate that the support for Ukraine and our people will remain steadfast. Thank you for your warm words of respect for the Ukrainian… pic.twitter.com/6sJ9ErbpPF – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 20, 2026

"Очень ценю, что поддержка Украины и нашего народа и впредь будет крепкой. Спасибо за теплые слова уважения к украинскому народу и соболезнования родным и близким людей, погибших в результате недавних российских атак", – написал он.

Зеленский отметил, что Украина и Великобритания смогли построить "самое прочное партнерство" в истории двусторонних отношений.

"Мы обязательно продолжим работать над тем, чтобы оно только расширялось. Договорились, что обсудим наше дальнейшее сотрудничество, в частности работу в рамках антибаллистической коалиции, во время встречи уже в ближайшее время. Спасибо, Энди. Спасибо, Британия!", – добавил президент.

Перед этим Зеленский публично поздравил Бернема с вступлением в должность.

Энди Бернем ранее анонсировал разговор с Зеленским и сказал, что заверит его в том, что поддержка со стороны Лондона останется непоколебимой. Первый разговор Бернема в качестве премьера Великобритании состоялся с президентом США Дональдом Трампом.