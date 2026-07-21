США відзвітували про новий раунд ударів по Ірану

Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) завершило черговий раунд ударів по Ірану.

Про це йдеться в заяві CENTCOM в X, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено, американські війська завдали ударів по іранських військових командних центрах, морських силах, пускових установках ракет і безпілотників, а також системах протиповітряної оборони з метою послабити здатність Ірану продовжувати атаки на торгові судна, що проходять через Ормузьку протоку.

"Американські війська зберігають бойову готовність і готові притягнути Іран до відповідальності за необґрунтовану агресію щодо цивільних моряків, які прагнуть вільно й відкрито проходити через протоку", – наголосили в командуванні.

Раніше Сполучені Штати повідомили про загибель двох своїх військовослужбовців та зникнення безвісти ще одного після ударів Ірану по об’єкту на території Йорданії.

Президент США Дональд Трамп заявляв, що США знову "дуже сильно" вдарили по Ірану "на честь" загиблих американських військовослужбовців.

Він також попередив Іран про жорсткі заходи у відповідь після загибелі військових США.