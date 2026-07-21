США отчитались о новом раунде ударов по Ирану

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) завершило очередной раунд ударов по Ирану.

Об этом говорится в заявлении CENTCOM в Х, сообщает "Европейская правда".

Как отмечается, американские войска нанесли удары по иранским военным командным центрам, морским силам, пусковым установкам ракет и беспилотников, а также системам противовоздушной обороны с целью ослабить способность Ирана продолжать атаки на торговые суда, проходящие через Ормузский пролив.

"Американские войска сохраняют боевую готовность и готовы привлечь Иран к ответственности за необоснованную агрессию в отношении гражданских моряков, стремящихся свободно и открыто проходить через пролив", – подчеркнули в командовании.

Ранее Соединенные Штаты сообщили о гибели двух своих военнослужащих и исчезновении без вести еще одного после ударов Ирана по объекту на территории Иордании.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что США вновь "очень сильно" нанесли удар по Ирану "в честь" погибших американских военнослужащих.

Он также предупредил Иран о жестких ответных мерах после гибели американских военных.