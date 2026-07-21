Новий очільник Міноборони Британії відреагував на російські навчання

Новий міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг вважає, що проведення Росією навчань зі стрільбою з артилерії біля британського узбережжя було "безвідповідальним".

Про це він сказав у вівторок, 21 липня, під час спілкування з журналістами, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Як писали, російський військовий корабель, за яким стежило судно Королівського флоту Великої Британії, у понеділок провів навчання зі стрільбою з артилерії приблизно за 40 морських миль (близько 74 км) на південь від Плімута.

Новий міністр оборони Великої Британії, коментуючи це, зазначив, що Лондон повинен розглядати ці події як "показові та безвідповідальні".

"Це не вперше, коли Росія поводиться таким чином, і, відверто кажучи, це лише верхівка айсберга щоденних загроз, з якими стикається ця країна та наші союзники", – додав Стрітінг.

У червні Міністерство оборони Великої Британії розслідувало повідомлення про те, що російський військовий фрегат здійснив попереджувальні постріли біля яхти в Ла-Манші, яка наблизилася до корабля.

Про інцидент стало відомо після того, як британські військові вперше перехопили танкер "тіньового флоту" РФ.