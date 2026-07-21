Новый глава Минобороны Британии отреагировал на российские учения

Новый министр обороны Великобритании Уэс Стритинг считает, что проведение Россией учений со стрельбой из артиллерии у британского побережья было "безответственным".

Об этом он заявил во вторник, 21 июля, во время общения с журналистами, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Как сообщалось, российский военный корабль, за которым следило судно Королевского флота Великобритании, в понедельник провел учения со стрельбой из артиллерии примерно в 40 морских милях (около 74 км) к югу от Плимута.

Новый министр обороны Великобритании, комментируя это, отметил, что Лондон должен рассматривать эти события как "показательные и безответственные".

"Это не первый раз, когда Россия ведет себя таким образом, и, откровенно говоря, это лишь верхушка айсберга ежедневных угроз, с которыми сталкивается эта страна и наши союзники", – добавил Стритинг.

В июне Министерство обороны Великобритании расследовало сообщение о том, что российский военный фрегат произвел предупредительные выстрелы вблизи яхты в Ла-Манше, которая приблизилась к кораблю.

Об инциденте стало известно после того, как британские военные впервые перехватили танкер "теневого флота" РФ.