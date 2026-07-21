Иран предупредил Болгарию о "соучастии" в возможных операциях США

Во вторник, 21 июля, официальный представитель иранского Министерства иностранных дел предупредил Болгарию о недопустимости предоставления США разрешения на использование её территории для военных операций против Ирана.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Ранее премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что обратится к парламенту за одобрением размещения до восьми американских самолетов-заправщиков на авиабазе в стране.

По словам представителя иранского министерства, любая деятельность, способствующая атакам США на Иран, будет равносильна соучастию в том, что он назвал "агрессией и военными преступлениями".

Также он призвал Болгарию не становиться "соучастником агрессоров и нарушителей закона".

Напомним, в ночь с понедельника на вторник США нанесли новые удары по Ирану. Иранские государственные СМИ сообщили о взрывах в нескольких местах, в частности в Бандар-Аббасе, Кешме и районе Бемани в южной иранской провинции Хормозган.

Между тем посредники предлагают США новое перемирие с Ираном.