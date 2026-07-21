Трамп отверг переговоры с Ираном без четких условий

Президент США Дональд Трамп выразил скептическое отношение к возможным переговорам с Ираном о прекращении войны.

Об этом он заявил во время общения с журналистами во вторник, 21 июля, как сообщает AP, пишет "Европейская правда".

Трамп заявил, что Иран якобы "отчаянно хочет встретиться" с США.

"Пока они не будут готовы к содержательным переговорам – мы не заинтересованы во встрече", – подчеркнул американский президент.

Также он отметил, что в ходе закрытых переговоров иранские чиновники говорили, что "хотят встретиться, чтобы попытаться положить этому конец, поскольку их силы несут значительные потери".

СМИ писали, что президент США приближается к решающему перепутью в войне с Ираном, при этом официальные лица видят лишь два возможных исхода: добиться нового 10-дневного перемирия или начать совместную с Израилем масштабную военную операцию, чтобы заставить Тегеран капитулировать.

Ранее Соединённые Штаты сообщили о гибели двух своих военнослужащих и исчезновении без вести ещё одного после ударов Ирана по объекту на территории Иордании.

А Трамп заявлял, что США вновь "очень сильно" нанесли удар по Ирану "в честь" погибших американских военнослужащих. Он также предупредил Иран о жестких ответных мерах после гибели американских военных.