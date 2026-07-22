Суд у США зобов’язав Трампа надати фінансові документи у справі про позов до BBC

Суддя у Флориді постановив, що президент США Дональд Трамп має надати фінансові документи, яких вимагає BBC у межах судового процесу про дифамацію на $10 млрд.

Про це пише BBC, передає "Європейська правда".

Як зазначається, відповідне рішення було ухвалене під час першого слухання у справі, хоча воно ще може бути оскаржене.

Позов Трампа стосується випуску програми "Панорама", у якому, за твердженням президента, змонтовані фрагменти його виступу 6 січня 2021 року створили хибне враження про його роль у подіях під час штурму Капітолія.

Суддя Енжолік Летт задовольнила клопотання BBC про розкриття фінансових документів, що перебувають у розпорядженні Donald J. Trump Revocable Trust – трасту, створеного Трампом для управління своїми активами під час перебування на посаді президента.

Водночас суд виніс рішення щодо окремого запиту BBC про надання документів, пов’язаних безпосередньо із заворушеннями в Капітолії.

Наразі справа перебуває на етапі розкриття доказів, коли сторони обмінюються документами, які можуть бути використані під час розгляду позову.

За словами адвокатів BBC, корпорація вже передала понад 87 тисяч сторінок матеріалів, тоді як сторона Трампа надала лише 735 сторінок. Представники мовника назвали цей пакет документів "фіктивним", заявивши, що він переважно складається з новинних статей та матеріалів, отриманих з відкритих джерел.

Нагадаємо, у березні BBC звернулася до судді з проханням відхилити позов Трампа на суму $10 млрд. Судовий розгляд справи призначено на 15 лютого 2027 року.

17 липня Трамп погодився виключити комерційний підрозділ BBC зі свого позову про наклеп. Водночас він вимагає від BBC відшкодувань у розмірі $10 млрд.