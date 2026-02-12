Суд у США відхилив клопотання BBC у справі про $10 млрд позову Трампа

Американський суддя відхилив клопотання британської телерадіокомпанії BBC про призупинення процедури збору доказів у справі про позов на $10 млрд, який подав президент США Дональд Трамп через монтаж його виступу, який, за його словами, створював враження, що він закликав прихильників штурмувати Капітолій.

Про це свідчать судові документи, пише BBC, передає "Європейська правда".

Згідно з судовими документами, розгляд багатомільярдного позову Трампа проти BBC призначено на лютий 2027 року.

Про це стало відомо після того, як суддя у Флориді відхилив клопотання BBC про відтермінування етапу збору доказів у справі. Він назвав це клопотання "передчасним".

Судовий розгляд триватиме два тижні та відбудеться в Маямі.

"Як ми вже раніше чітко зазначали, ми будемо захищатися у цій справі. Ми не будемо надалі коментувати поточні судові провадження", – заявив речник BBC.

Як свідчать судові документи, найближчими тижнями корпорація подасть клопотання про закриття справи, стверджуючи, що суд у Флориді не має "персональної юрисдикції" щодо неї, що місце розгляду є "неналежним", а також що Трамп "не навів достатніх підстав для позову".

У грудні 2025 року Трамп подав позов проти BBC, стверджуючи, що документальний фільм програми Panorama зобразив його в "неправдивому, оманливому, зневажливому, провокаційному та зловмисному" світлі.

Після скандалу генеральний директор BBC Тім Деві та голова служби новин Дебора Тернесс подали у відставку. А корпорація перепросила перед президентом США, але заявила, що не буде виплачувати фінансову компенсацію.

Після того як Трамп пригрозив подати позов, голова ради директорів британської медіакорпорації BBC Самір Шах сказав, що мовник налаштований відстоювати свою позицію.