Суд в США обязал Трампа предоставить финансовые документы по делу об иске к BBC

Судья во Флориде постановил, что президент США Дональд Трамп должен предоставить финансовые документы, которые запрашивает BBC в рамках судебного процесса о клевете на сумму 10 млрд долларов.

Об этом пишет BBC, передает "Европейская правда".

Как отмечается, соответствующее решение было принято в ходе первого слушания по делу, хотя оно ещё может быть обжаловано.

Иск Трампа касается выпуска программы "Панорама", в котором, по утверждению президента, смонтированные фрагменты его выступления 6 января 2021 года создали ложное впечатление о его роли в событиях во время штурма Капитолия.

Судья Энжолик Летт удовлетворила ходатайство BBC о раскрытии финансовых документов, находящихся в распоряжении Donald J. Trump Revocable Trust – траста, созданного Трампом для управления своими активами во время пребывания на посту президента.

В то же время суд вынес решение по отдельному запросу BBC о предоставлении документов, связанных непосредственно с беспорядками в Капитолии.

В настоящее время дело находится на этапе раскрытия доказательств, когда стороны обмениваются документами, которые могут быть использованы в ходе рассмотрения иска.

По словам адвокатов BBC, корпорация уже передала более 87 тысяч страниц материалов, тогда как сторона Трампа предоставила лишь 735 страниц. Представители вещательной компании назвали этот пакет документов "фиктивным", заявив, что он преимущественно состоит из новостных статей и материалов, полученных из открытых источников.

Напомним, в марте BBC обратилась к судье с просьбой отклонить иск Трампа на сумму $10 млрд. Судебное рассмотрение дела назначено на 15 февраля 2027 года.

17 июля Трамп согласился исключить коммерческое подразделение BBC из своего иска о клевете. В то же время он требует от BBC компенсации в размере $10 млрд.