Трамп відхилив частину позову проти BBC про наклеп

Американський президент Дональд Трамп погодився виключити комерційний підрозділ BBC зі свого позову про наклеп, але водночас він вимагає від BBC відшкодувань у розмірі $10 млрд.

Про це пише BBC, передає "Європейська правда".

Як зазначається, Трамп погодився виключити з позову компанію "BBC Studios", яка виробляє контент, в тому числі для BBC.

У позові BBC стверджує, що епізод програми "Панорама", у якому йшлось про заворушення у США 6 січня 2021 року, виробляла третя компанія.

У судовому документі, поданому в четвер, 16 липня, було підтверджено згоду Трампа на те, що позовні вимоги до "BBC Studios" мають бути відхилені.

Втім, там наголошується, що "Трамп продовжуватиме судовий розгляд своїх позовних вимог проти відповідача – Британської радіомовної корпорації". Трамп вимагає компенсації в розмірі до $10 млрд.

Як раніше писали, 16 березня BBC звернулася до судді з проханням відхилити позов Трампа на суму $10 млрд. Судовий розгляд справи призначено на 15 лютого 2027 року.

У грудні 2025 року Трамп подав позов проти BBC, стверджуючи, що документальний фільм програми Panorama зобразив його в "неправдивому, оманливому, зневажливому, провокаційному та зловмисному" світлі.

Після скандалу генеральний директор BBC Тім Деві та голова служби новин Дебора Тернесс подали у відставку. А корпорація перепросила перед президентом США, але заявила, що не буде виплачувати фінансову компенсацію.

Після того як Трамп пригрозив подати позов, голова ради директорів британської медіакорпорації BBC Самір Шах сказав, що мовник налаштований відстоювати свою позицію.