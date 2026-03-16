BBC попросила суд відхилити позов Трампа на $10 млрд

Британська телерадіокомпанія BBC звернулася до судді з проханням відхилити позов президента США Дональда Трампа на суму $10 млрд, який пов’язаний з монтажем його промови, виголошеної напередодні штурму Капітолія 6 січня 2021 року.

Британська телерадіокомпанія аргументувала своє прохання тим, що позов обмежить свободу слова та підірве "об’єктивне висвітлення подій".

Відтак заява BBC була подана в понеділок, 16 березня, до окружного судді США Роя Альтмана, призначеного Трампом, який працює в Маямі.

Як раніше писали, BBC мала до 17 березня офіційно відповісти на скаргу Трампа, яку він подав 15 грудня 2025 року. Судовий розгляд справи призначено на 15 лютого 2027 року.

У грудні 2025 року Трамп подав позов проти BBC, стверджуючи, що документальний фільм програми Panorama зобразив його в "неправдивому, оманливому, зневажливому, провокаційному та зловмисному" світлі.

Після скандалу генеральний директор BBC Тім Деві та голова служби новин Дебора Тернесс подали у відставку. А корпорація перепросила перед президентом США, але заявила, що не буде виплачувати фінансову компенсацію.

Після того як Трамп пригрозив подати позов, голова ради директорів британської медіакорпорації BBC Самір Шах сказав, що мовник налаштований відстоювати свою позицію.