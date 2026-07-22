Лідер опозиції в Туреччині оголосив про створення нової політичної партії

Лідер турецької опозиції Озгюр Озель заявив у вівторок, що створить нову партію, аби протистояти президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

У промові в парламенті Озель заявив, що вихід його команди з Республіканської народної партії (CHP) свідчить про те, що вони розпочинають новий шлях опозиції до Ердогана.

"Сьогодні ми стоїмо на порозі сумного прощання, яке стало неминучим і час якого настав. Однак ми хотіли б поділитися з народом тим, що ми несемо надію на новий початок", – сказав Озель перед понад 80 депутатами від CHP.

Депутати та інші прихильники вітали його оплесками та скандували "Вільна Туреччина, вільне майбутнє", натякаючи на прізвище Озеля, яке в перекладі з турецької означає "вільний".

Цей політичний розкол ще більше ускладнює виклики, з якими стикаються противники Ердогана в умовах безпрецедентних репресій з боку правових органів.

Очікується, що нова партія спровокує масовий відтік виборців і депутатів з Республіканської народної партії, яку створив засновник сучасної Туреччини Мустафа Кемаль Ататюрк.

Озель, який ще не дав назву своїй новій партії, був позбавлений посади голови CHP згідно з суперечливим рішенням суду, ухваленим у травні, яке анулювало результати з’їзду партії 2023 року.

У травневому рішенні суду йшлося про порушення під час з’їзду CHP, і на посаді голови було поновлено Кемаля Киличдароглу – колишнього лідера опозиційної партії, який викликає суперечки та є менш популярним, і який програв Ердогану на президентських виборах 2023 року.

Озель та критики стверджують, що рішення суду та ширші репресії проти CHP є політично вмотивованим "переворотом". Уряд відкидає такі звинувачення і заявляє, що судова влада є незалежною.

Нагадаємо, 24 травня в Анкарі спалахнули сутички після того, як влада Туреччини наказала поліції виселити керівництво Республіканської народної партії з їхньої штаб-квартири.