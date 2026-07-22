Лидер оппозиции в Турции объявил о создании новой политической партии

Лидер турецкой оппозиции Озгюр Озель заявил во вторник, что создаст новую партию, чтобы противостоять президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

В речи в парламенте Озель заявил, что выход его команды из Республиканской народной партии (CHP) свидетельствует о том, что они начинают новый путь оппозиции Эрдогану.

"Сегодня мы стоим на пороге печального прощания, которое стало неизбежным и время которого пришло. Однако мы хотели бы поделиться с народом тем, что мы несем надежду на новое начало", – сказал Озель перед более чем 80 депутатами от CHP.

Депутаты и другие сторонники приветствовали его аплодисментами и скандировали "Свободная Турция, свободное будущее", намекая на фамилию Озеля, которая в переводе с турецкого означает "свободный".

Этот политический раскол ещё больше усложняет вызовы, с которыми сталкиваются противники Эрдогана в условиях беспрецедентных репрессий со стороны правоохранительных органов.

Ожидается, что новая партия вызовет массовый отток избирателей и депутатов из Республиканской народной партии, созданной основателем современной Турции Мустафой Кемалем Ататюрком.

Озель, который еще не назвал свою новую партию, был лишен поста председателя CHP по спорному решению суда, принятому в мае, которое аннулировало результаты съезда партии 2023 года.

В майском решении суда речь шла о нарушениях во время съезда CHP, и на посту председателя был восстановлен Кемаль Кылычдароглу – бывший лидер оппозиционной партии, вызывающий споры и менее популярный, который проиграл Эрдогану на президентских выборах 2023 года.

Озель и критики утверждают, что решение суда и более широкие репрессии против CHP – это политически мотивированный "переворот". Правительство отвергает такие обвинения и заявляет, что судебная власть является независимой.

Напомним, 24 мая в Анкаре вспыхнули столкновения после того, как власти Турции приказали полиции выселить руководство Республиканской народной партии из их штаб-квартиры.