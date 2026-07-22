ЗМІ: Бернем зберіг дозвіл США на використання баз Британії для місій проти Ірану

Прем’єр-міністр Британії Енді Бернем схвалив використання британських військових баз США для "оборонних ударів" проти Ірану.

Про це Bloomberg повідомили обізнані співрозмовники, передає "Європейська правда".

За словами співрозмовників, у п’ятницю, 17 липня, експрем’єр Британії Кір Стармер провів засідання з посадовцями, щоб обговорити політику Великої Британії після відновлення операцій США на початку цього місяця.

Вони зазначили, що на цій зустрічі міністри вирішили продовжувати чинну політику, за якою бази на острові Дієго-Гарсія в Індійському океані та база Королівських ВПС Фейрфорд можуть використовуватися американськими літаками для виконання місій, спрямованих на протидію іранській ракетній загрозі.

Співрозмовники розповіли, що Бернем, який у понеділок, 20 липня, обійняв посаду прем’єр-міністра, був поінформований про хід обговорення та погодився з ухваленим рішенням.

За їхніми словами, він буде продовжувати політику попереднього уряду щодо надання дозволу на використання британських баз.

Варто зауважити, що президент США від початку війни в Ірані спрямував хвилю критики на Британію та Стармера за початкове рішення не надавати доступ американським літакам на авіабази Дієго-Гарсія та Фейрфорд для ударів по Ірану.

Трамп навіть натякнув, що він може переглянути торішню торговельну угоду і запропонувати Лондону гірші умови на тлі свого розчарування тим, що, на його думку, Британія не надала достатньої підтримки його війні з Іраном.

У понеділок, 20 липня, Бернем провів з президентом США першу телефонну розмову на посаді прем’єра Британії.

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