Трамп розкритикував Стармера перед Мерцом: він не Черчилль

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом повторив своє обурення прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером через його вагання підтримати операцію проти Ірану.

Про це, як пише "Європейська правда", Трамп сказав у спілкуванні в Овальному кабінеті, яке транслював Білий дім.

Президент США в останні дні критично висловлюється про прем’єра Британії, який спершу не дозволив американцям використовувати авіабазу на острові Дієго-Гарсія в Індійському океані для завдання ударів по Ірану.

У спілкуванні з німецьким канцлером та журналістами Трамп заявив, що має справу не з Вінстоном Черчиллем, маючи на увазі попередника Стармера, який очолював Британію під час Другої світової війни.

"Я незадоволений Великою Британією... Нам знадобилося три-чотири дні, щоб з’ясувати, де ми можемо приземлитися. Було б набагато зручніше приземлитися там, ніж летіти багато додаткових годин. Тож ми дуже здивовані. Ми маємо справу не з Вінстоном Черчиллем", – заявив американський президент.

Трамп також заявив, що Британія була непоступливою у питанні "дурного острова", маючи на увазі угоду щодо продажу архіпелагу Чагос, де розташована британсько-американська військова база, державі Маврикію.

Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що відчуває сум через відносини з Великою Британією після того, як британський прем’єр Кір Стармер утримався від підтримки американської операції проти Ірану.

Перед початком операції США проти Ірану Велика Британія відмовила Вашингтону в дозволі на проведення ударів з таких баз, як Дієго-Гарсія та Ферфорд, посилаючись на міжнародне право.

Однак у неділю ввечері прем'єр-міністр Кір Стармер поступився і сказав, що дозволить США доступ до Дієго-Гарсія для "конкретних і обмежених оборонних цілей".

Очільник британського уряду тоді відповів на критику Трампа, заявивши, що він завжди діятиме в національних інтересах своєї країни.