Трамп натякнув, що може змінити торговельну угоду з Британією на тлі напруженості відносин

Президент США Дональд Трамп заявив, що торговельну угоду з Британією "можна завжди змінити", натякаючи на зростання напруженості між країнами через позиції щодо війни в Ірані.

Про це, як пише "Європейська правда", Трамп сказав в телефонному інтерв’ю Sky News.

Американський президент вдався до нової хвилі критики Британії та її прем’єр-міністра Кіра Стармера. За його словами, Стармер "зробив трагічну помилку", припинивши видобуток нафти у Північному морі.

"Бачите, у вас найвищі ціни на енергоносії у світі. І я думаю, що він зробив трагічну помилку щодо імміграції", – заявив Трамп.

На запитання про поточний стан відносин з Британією він відповів, що Лондон не прийшов на допомогу тоді, коли цього потребували США.

"Це стосунки, коли ми просили їх про допомогу, їх не було поруч. Коли вони нам були потрібні, їх не було поруч. І їх досі немає", – поскаржився Трамп.

Американський президент висловив сум через відносини з Британією, а також згадав про торговельну угоду між країнами, яка регулює тарифні ставки на різні види товарів.

"І ми запропонували їм гарну торговельну угоду. Кращу, ніж вона мала б бути. Яку завжди можна змінити. Але ми запропонували їм торговельну угоду, яка була дуже гарною, тому що у них багато проблем…Якщо у вас погана імміграційна політика та погана енергетична політика, у вас є найгірше з обох. Ви не можете досягти успіху, це неможливо", – заявив президент США.

Коли Трампа запитали про візит короля Британії до США, він запевнив, що не вважає монарха причетним до подій, які призвели до напруги між країнами.

Як відомо, король Великої Британії Чарльз III та королева Камілла відвідають Сполучені Штати з державним візитом 27-30 квітня. Під час поїздки король матиме приватну зустріч з президентом США, яка, як очікують в британському уряді, може допомогти налагодити відносини між країнами.

Візит короля до США відбувається у найбільш напружений момент відносин між Лондоном та Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп від початку війни в Ірані спрямував хвилю критики на Британію та прем’єра Кіра Стармера за початкове рішення не надавати доступ американським літакам на авіабази Дієго-Гарсія та Фейрфорд для ударів по Ірану.

16 березня Трамп заявив, що він незадоволений Стармером за те, що той спочатку відмовився відправити військову техніку на Близький Схід, коли почалася американсько-ізраїльська операція проти Ірану.